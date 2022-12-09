AKP’li Başakşehir Belediyesi, Beyaz El Derneği ile protokol imzalayacak

AKP’li Başakşehir Belediyesi, ‘hafızlık ve Kuran’ eğitimi veren Beyaz El Derneği ile tekrar protokol imzalayacak. Karara karşı çıkan CHP’li belediye meclis üyeleri, bu derneklerin denetlenmediğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Hayrettin Özbakır, karara tepki göstererek, “Bu derneklerin malum kiraları, elektrik giderleri, demirbaşları, mobilyaları… Ver, ver, ver; nereye kadar? Bu vakıflara, derneklere akıtılan Başakşehir’in kaynağını, parasını; ne düğü belirsiz derneklere, vakıflara kamu kaynağının heba edilmesini gerçekten kabul edemiyorum” dedi.

ANKA
09 Aralık 2022 Cuma, 23:24
Abone Ol google-news

AKP'li Başakşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı oturumunda, Hukuk Komisyonu’nun raporu görüşüldü.

Beyaz El Derneği ile 2019’da imzalanan protokolün yenilenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi istendi. AKP’li Kartoğlu’na bu yetki, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen verildi.

Başakşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen teklife tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Belediyesi Meclis üyesi Hayrettin Özbakır, şunları söyledi:

“VER, VER, VER; NEREYE KADAR"

  • Başakşehir Belediyesi ile Beyaz El Derneği arasında protokol imzalanması için belediye başkanımıza yetki verilmesini bu gündem maddesinde görüşüyoruz. AKP’deki bu vakıf ve dernek sevdasını anlamış değilim. Ne büyük bir sevdaysa geçmiyor. Başakşehir Belediyesi Mutlu Yaşam Derneği, Beş Mevsim Derneği, İlhan Vakfı; bu derneklerin malum kiraları, elektrik giderleri, demirbaşları, mobilyaları… Ver, ver, ver; nereye kadar? Bu vakıflara, derneklere akıtılan Başakşehir’in kaynağını, parasını; ne düğü belirsiz derneklere, vakıflara kamu kaynağının heba edilmesini gerçekten kabul edemiyorum. Sonra da hep birlikte üzülüyoruz. Sizdeki bu sevdanın sonucunu sadece sizler değil Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm vatandaşlar yaşıyoruz.

Başakşehir Belediyesi Başakşehir Belediye Meclisi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler