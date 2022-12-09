AKP’li Başakşehir Belediyesi, Beyaz El Derneği ile protokol imzalayacak

09 Aralık 2022 Cuma, 23:24

AKP'li Başakşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı oturumunda, Hukuk Komisyonu’nun raporu görüşüldü.

Beyaz El Derneği ile 2019’da imzalanan protokolün yenilenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi istendi. AKP’li Kartoğlu’na bu yetki, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen verildi.

Başakşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen teklife tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Belediyesi Meclis üyesi Hayrettin Özbakır, şunları söyledi:

“VER, VER, VER; NEREYE KADAR"