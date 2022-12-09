AKP’li Başakşehir Belediyesi, Beyaz El Derneği ile protokol imzalayacak
AKP’li Başakşehir Belediyesi, ‘hafızlık ve Kuran’ eğitimi veren Beyaz El Derneği ile tekrar protokol imzalayacak. Karara karşı çıkan CHP’li belediye meclis üyeleri, bu derneklerin denetlenmediğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Hayrettin Özbakır, karara tepki göstererek, “Bu derneklerin malum kiraları, elektrik giderleri, demirbaşları, mobilyaları… Ver, ver, ver; nereye kadar? Bu vakıflara, derneklere akıtılan Başakşehir’in kaynağını, parasını; ne düğü belirsiz derneklere, vakıflara kamu kaynağının heba edilmesini gerçekten kabul edemiyorum” dedi.
AKP'li Başakşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı oturumunda, Hukuk Komisyonu’nun raporu görüşüldü.
Beyaz El Derneği ile 2019’da imzalanan protokolün yenilenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi istendi. AKP’li Kartoğlu’na bu yetki, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen verildi.
Başakşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen teklife tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Belediyesi Meclis üyesi Hayrettin Özbakır, şunları söyledi:
“VER, VER, VER; NEREYE KADAR"
- Başakşehir Belediyesi ile Beyaz El Derneği arasında protokol imzalanması için belediye başkanımıza yetki verilmesini bu gündem maddesinde görüşüyoruz. AKP’deki bu vakıf ve dernek sevdasını anlamış değilim. Ne büyük bir sevdaysa geçmiyor. Başakşehir Belediyesi Mutlu Yaşam Derneği, Beş Mevsim Derneği, İlhan Vakfı; bu derneklerin malum kiraları, elektrik giderleri, demirbaşları, mobilyaları… Ver, ver, ver; nereye kadar? Bu vakıflara, derneklere akıtılan Başakşehir’in kaynağını, parasını; ne düğü belirsiz derneklere, vakıflara kamu kaynağının heba edilmesini gerçekten kabul edemiyorum. Sonra da hep birlikte üzülüyoruz. Sizdeki bu sevdanın sonucunu sadece sizler değil Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm vatandaşlar yaşıyoruz.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı