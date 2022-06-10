AKP’li Başakşehir Belediyesi hedefini açıkladı: 2,1 milyar TL değerine arsa satmak!

10 Haziran 2022 Cuma, 14:28

İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Borç batağında olduğu bilinen Başakşehir Belediyesi’nin haziran ayı belediye meclisi oturumunda arsa satışı tartışması yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 2022 yılı bütçesi 980 milyon TL ek bütçesi olan Başakşehir Belediyesi, ek bütçe teklifi hazırlayarak belediye meclisine sundu. AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun imzasının yer aldığı ek bütçe teklifinde belediyenin 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 3 milyar TL’ye yükseltileceği belirtildi. Söz konusu ek bütçe için de belediyenin sadece bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satacağı açıklandı.

EK BÜTÇEYE RET OYU

CHP’li Melis Grubu’nun ret oyu kullandığı ek bütçe teklifi AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, “Başkanlığın 2022 yılı için tahmini bütçesi 980 milyon TL. İstediği ek bütçe ise 2 milyar 430 milyon TL. Bu demektir ki mevcut bütçenin nerdeyse üç katı kadar ek bütçe istenmektedir. İddia ediyorum ki belediyecilik tarihinde böyle bir uçuk kaçık bir ek bütçe görülmemiştir. Başakşehir Belediyesi’ne boşuna enlerin ve ilklerin belediyesi denilmiyor.

"Tüm bu beceriksiz, kötü ve şuursuz harcamaların kaynağı Başakşehir’in geleceğini ve yeşilini giderayak satma düşüncesinde yatmaktadır" diyen CHP’li Kayabaşı sözleri şöyle sürdürdü:

"2021 yılında 1 milyar 136 milyon TL’lik bütçesinin yüzde 45’ini arsa satarak karşılayan başkanlığı eleştirirken Başakşehir halkına havale etmiştik. Şimdi bakıyoruz bütçesini bir yılda 3 katına çıkartarak 3 milyar 290 milyon TL planlamıştır. Bu bütçeyi karşılamak için Başakşehirlinin geleceği arsaları 2 milyar 369 milyon TL’ye satıp bütçesinin yüzde 72’sini karşılayacak olan başkanlığı önce Allah’a sonra Başakşehir halkına havale ediyoruz. Bütçenin hesapsız harcandığına dair bir örnek vermek gerekirse Park Bahçeler Müdürlüğü’nün geçen sene aynı kalemlerde 16 milyon TL’ye verdiği lale ve sümbül soğanı ihalesini daha dün 41 milyon TL ile 2,5 katı gibi yüksek fiyata alması bütçenin nasıl har vurup harman savrulduğunun ve başkanlıkta yaşanan lale devrinin tespitidir.

"BU SEÇİM BÜTÇESİDİR"

Tüm bu savurgan tutumunuzun yanı sıra iktidarınızın ekonomideki çöküşünü de ilave edersek enflasyonun gerçek rakamlarını ret eden iktidarınızın sizin bütçenizdeki artışlara bakmasını şiddetle tavsiye ederiz. sonuç itibari ile bu devasa ek bütçenin Başakşehirli komşularımızın ve Başakşehir ilçemizin bütçesi olmadığını belirtmek isteriz. Peki bu bütçe neyin bütçesi derseniz size söyleyelim. Bu bütçe yangından mal kaçırmanın bütçesidir. Bu bütçe israfın ve şatafatın bütçesidir. Bu bütçe enflasyona yenik düşmenin bütçesidir. Bu bütçe seçimlerin ilanının ve seçim çalışmalarının startının bütçesidir."