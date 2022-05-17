CHP Biga İlçe Örgütü'nden AKP'li Belediyeye sessiz protesto

17 Mayıs 2022 Salı, 17:17

CHP Biga İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, CHP Biga İlçe Başkanı Osman Öztürk ve parti yöneticileri katıldı.

AKP'li Biga Belediyesi'nin kötü yönetim sergilediği gerekçesiyle yapılan basın açıklaması, susarak gerçekleştirildi.

"3 DAKİKA SUSARAK PROTESTO ETME KARARI ALDIK"

Arka fonda seslendirilen açıklamada ise şöyle dendi:

"Basınımızın değerli emekçileri, sizlere daha önceki açıklamalarımızda Biga Belediyesi'ni yönetenlerin, belediyeyi nasıl yönetemediklerini, 3 yıl içinde nasıl 10 yıl geriye götürdüklerini anlatmıştık. Bu kez farklı bir yöntem deneyip sessiz eylem yolunu seçmeye karar verdik. AKP dönemindeki vizyonsuzluğun, Biga Belediyesi'ne neler kaybettirdiği çok açık ve net ortadadır. 3 yıllık basiretsiz yönetim şeklini, bu kez ezber bozarak eleştirme yoluna gidiyoruz. Bu eylemimizi böyle yönetilmeyi hak etmeyen, yetersiz hizmet anlayışına maruz bırakılan, Biga halkı için gerçekleştiriyoruz. Kendi içlerindeki sorunları şehrimizin sorunları haline getirdiler. Konuştuk olmadı, anlattık olmadı, sustuk olmadı, 3 yıllık yönetim zafiyetini 3 dakika susarak protesto etme kararı aldık."















