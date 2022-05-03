AKP'li başkan bayramlaşmada istifa etti: '2023'e daha enerjik yeni bir başkanla gitmeli'
AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partideki görevini bıraktı. İstifa açıklamasında, pandemi süreci ile yorulduklarını belirten Ceyhun, "2023 seçimlerine 'daha enerjik' bir başkan ile gidilmesinin uygun olacağını düşündüm" dedi.
AKP Kütahya İl Teşkilatı'nın bayramlaşma programına İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un istifası damga vurdu. Ceyhun, Bengisu Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda partililere seslendiği konuşmasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ceyhun, istifa konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile başladığımız görevimize 2.5 senedir dava ruhu ve adalet ekseninde, küçük hesaplara gereksiz polemiklere girmeden hizmet ve gönüllere girme odaklı bir yönetim anlayışı uygulayarak devam ettik. Açıkçası niyetimiz bir dönem yapıp görevi devretmekti. Pandemi ve sonrasındaki süreç hepimizi yordu. 2023'e daha enerjik yeni bir başkan ve yönetimi ile gidilmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. 2.5 sene boyunca ailemize ve özel işlerimize de zaman ayıramadık. Çünkü siyaset 24 saatlik bir iş. Bu nedenlerle genel merkezimizden görevden affımı talep ettim, onlar da anlayışla karşıladılar.
Bu bir bayrak yarışı, makamlar geçici. Baki olan davamız. Böyle onurlu bir göreve bizleyi kayık görev Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkez teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Saygılar sunuyorum."
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