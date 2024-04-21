AKP'li başkan makam aracını satışa çıkardı: 'Ön takım bakım istiyor...'

Gelibolu'da belediye başkanlığını CHP'li Özacar'dan devralan AKP'li Ali Kamil Soyuak, makam aracını ikinci el sitesinde satılığa çıkardı. Soyuak, "Ön takım bakım istiyor çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk..." diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:19
AKP'li başkan makam aracını satışa çıkardı: 'Ön takım bakım istiyor...'
Abone Ol google-news

31 Mart seçimlerini Çanakkale Gelibolu'da yüzde 39.6 oy alarak kazanan AK Partili Ali Kamil Soyuak, "Belediyenin çok borcu var" diyerek makam aracını 3 milyon 300 bin TL'den satışa çıkardı.  

"HASTASINA DOKTORDAN TEMİZ MAKAM ARACI"

Koltuğu CHP'li Mustafa Özacar'dan devralan Soyuak'ın ikinci el satış sitesinde "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlığıyla koyduğu araçla ilgili yorumları da dikkat çekti.

Araca ilişkin açıklama kısmında şu ifadeler yer aldı: 

- Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

- İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

- Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

- Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

- Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

- Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

- İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

- Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.

- 25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.

- Araç başında pazarlık yapılır.

- Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.


AKP haberleri makam aracı haberleri

İlgili Haberler

CHP'ye geçen Soma'da 3 makam aracı satılacak

CHP'ye geçen Soma'da 3 makam aracı satılacak
Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi

Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi
Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu