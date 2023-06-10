AKP'li başkan muhtarı şikâyet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti nedeniyle Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00
AKP'li başkan muhtarı şikâyet etti
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AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın muhtar Güzel hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Güzel “İmamoğlu’na sosyal medyadan teşekkür ettim. Aynı gün akşam Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın beni, ‘Lan muhtar, adam ol muhtar. İmamoğlu ne yapmış da teşekkür ediyorsun. Bunun hesabını sana soracağız’ diyerek beni topluma karşı hedef gösterdi. Can ve mal güvenliğimi tehlikeye sokmuştur” dedi.

Yaklaşık 30 dakika boyunca kamu ve şahsi görevini engellediğini belirten Güzel, Bahadır’dan şikâyetçi oldu.


Ekrem İmamoğlu Hakan Bahadır Bahçelievler Belediyesi muhtar AKP

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