AKP'li başkan parsel parsel sattı

Kız kardeşinin “Haksız malvarlığı edindi” dediği AKP’li Bergama Belediye Başkanı Koştu’nun sattığı mülkler şehir merkezindeki 18 mahallenin neredeyse 11’ine eşdeğer. Satışların bugünkü piyasa değerinin 1 milyar TL olduğu belirtildi.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00
AKP'li başkan parsel parsel sattı
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Kız kardeşinin malvarlığı açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilmeyen AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun beş yıllık görev sürecinde ne kadar köy ve tarım arazilerini sattığı rakamlarla ortaya çıktı. 2 milyon 500 bin  metrekarelik alanı satan Koştu’nun elde ettiği rakam ise yaklaşık 1 milyar TL.

Yurttaşların ve siyasi parti temsilcilerinin zaman zaman tepki ve eylemleriyle gündeme gelen belediye mülklerini satmasına bir tepki de Bergama’nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç’ten geldi.

Başkan Gönenç, tarım arazileri ve mülklerin satışlarını şöyle açıkladı: “200’ü tarım arazisi olmak üzere arsa, ev, bahçe-zeytinlik, fıstıklık ve çamlık. Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alana sahip 250 gayrimenkul. Mülkler, şehir merkezindeki 18 mahallenin 11’ine eşdeğer. Satışların bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar TL.”

Ayrıca Gönenç, Bergama’ya yeni aday olarak gösterilen Kınık Belediye Başkanlığı yapan Sadık Doğruer’in de aynı yolla devam edeceğini söyledi.


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AKP parsel parsel sattı

AKP parsel parsel sattı
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