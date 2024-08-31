AKP'li başkan 'yeşil' maskesini böyle savundu: 'Bu şahsiyetli duruşlarından...'

Yayınlanma: 31.08.2024 - 20:19

Güncelleme: 31.08.2024 - 20:19

Amedspor ve Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıktı.

Amedspor geçen hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaştı.

Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının adı 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen 'Yeşil' kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı ve bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

Olayın ardından 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı.

"TARAFTARLARIMIZ BUGÜN HEDEFE KONULDUYSA VATAN VE MILLET SEVGİSİNDENDİR"

AKP Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in, "Sakaryaspor’un yeşili umudun, mücadelenin, barışın, birliğin ve beraberliğin yeşilidir. Şehrimiz, bu toprakların en kirli faili meçhul tetikçilerinin değil; “dünyayı güzellik kurtaracak” diyen Sait Faik’in şehridir. Umarım gençlerimiz yaptıkları bu yanlışın farkına varırlar" paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP Sakarya Milletvekili tarafından yapılan paylaşımla gözaltına alınan Sakaryaspor taraftarı asla yalnız değildir!

Siyasetçiler milletimize hizmet etme noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin ve terör örgütü sempatizanlarının destekçisi olmamalıdır. Bu husustaki ayrımı iyi yapmak lazım.

Nefret söylemi ve eylemleriyle bir yere varılamayacağını iyi bilir ve bunu daima reddederiz. Fakat taraftarlarımız bugün hedefe konulduysa, bu şahsiyetli duruşlarından, vatan ve millet sevgisindendir. Gençlerimiz, vatanseverliklerini ve Sakarya’ya olan bağlılıklarını bu şehrin takımına olan aidiyetleriyle ifade etmektedir. Sizlerin de bu ayrımı özellikle iyi yapmanızı tavsiye ederim Ayça Hanım.

Şayet bu konuda samimiyseniz; Sakarya’nın çocuklarını hedef göstermekle değil, mensubu olduğunuz partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konu edildiği pankartlara el konulduğunda bu duruşu göstermenizi beklerdik.

Sabah başka, akşam başka konuşmakla samimi olamazsanız. Umarım bu yanlıştan bir an evvel döner, bu aziz şehrin milletvekili olduğunuzun farkına varırsınız!"