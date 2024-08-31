Amedspor maçına 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesiyle gittiler: 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 13:50

Güncelleme: 31.08.2024 - 13:52

Amedspor ve Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıktı.

Amedspor geçen hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaştı.

Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının adı 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen 'Yeşil' kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı ve bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

Olayın ardından 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ: EY SAVCILAR UYUYOR MUSUNUZ?

DEM Partili Meral Danış Beştaş, bir grup Sakaryaspor taraftarının Amedspor maçına "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım maskeleriyle gitmesine tepki gösterdi.

Beştaş, X hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın ayrımcı, dışlayıcı ve Kürt düşmanlığı politikaları katilleri kendine rehber edinen sürüleri üretti… Çukursunuz… Ey savcılar uyuyor musunuz, yoksa engelleniyor musunuz ya da yetkiniz mi yok?"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Amedspor’un Bursaspor ile oynadığı maçta da yine bir grup taraftar Mahmut Yıldırım ile 90'larda derin devletin insan kaçırmasının simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın posterini açmıştı. Konu kamuyoyunda büyük tepki toplamıştı.

Geçen hafta oynanan karşılaşmada 0-0 bitmiş, iki takım da sahadan bir puanla ayrılmıştı.