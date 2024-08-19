Amed Sportif 10 kişi kaldı: İstanbulspor 3 puanı tek golle aldı!

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 23:23
Amed Sportif 10 kişi kaldı: İstanbulspor 3 puanı tek golle aldı!
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TFF 1. Lig'in 2'nci hafta maçında Amed Sportif ve İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor, 10 kişi kalan rakibini Emir Kaan Gültekin'in 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Diyarbakır ekibinde Uğur Adem Gezer 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Sezonun ilk maçında sahasında Manisa FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İstanbulspor, Amed Sportif engelini de aşmayı başararak puanını 6'ya çıkardı.

3 PUANLA TANIŞAMADI

İlk hafta deplasmanda Karagümrük ile golsüz berabere kalan Ersun Yanal liderliğindeki Amed Sportif, İstanbulspor karşısında eli boş ayrıldı.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in gelecek haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Amed Sportif ise deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.


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