TFF Başkanı'ndan Diyarbakır'a destek ziyareti: Vali, belediye başkanı ve Amedspor Başkanı aynı masada

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu seçilmeden önce yaptığı açıklamada, "Amedspor ile görüştüm. 'Spor kardeşliktir' diyorlar. Onlara da destek olmak lazım. Nasip eder ve seçilirsem, ilk maçı da Diyarbakır'da izleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Hacıosmanoğlu sözünü tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 20:56
TFF Başkanı'ndan Diyarbakır'a destek ziyareti: Vali, belediye başkanı ve Amedspor Başkanı aynı masada
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TFF Başkanı seçilmeden önce Amedspor'un ilk maçını Diyarbakır'da izleyeceğim sözü veren Hacıosmanoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi kente giriş yaptı.

Hacıosmanoğlu'na yurttaşlar Diyarbakır'da yoğun ilgi gösterdi. Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

TFF heyeti yarın kentteki bazı ziyaretlerinin ardından saat: 21.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izleyecek.

AMEDSPOR İÇİN BULUŞTULAR

Diyarbakır’da büyük bir ilgiyle karşılanan Hacıosmanoğlu, akşam yemeğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Vali Murat Zorluoğlu ve Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile bir araya geldi.


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