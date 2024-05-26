AKP'li başkandan Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın "belediye binasında gizli dinleme ve izleme cihazları buldukları" iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Menteş, böcek iddiaları dolayısıyla avukatı aracılığıyla 'hakaret ve iftira suçundan' dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve "böcek" olarak bilinen dinleme cihazı bulunduğunu açıklamıştı.
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