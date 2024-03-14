AKP'li başkandan CHP adayı Veli Baygeldi'ye tehdit iddiası: 'Sizi tek kurşunla patlatacağım...'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:00

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:00

Elazığ’ın Baskil ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Baskil Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, iddiaya göre AKP’nin ilçe bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçerken Seçim Koordinasyon Merkezi önünde duran bir şahıs tarafından tehdit edildi.

Olayın büyümemesi için bir kahveye götürülen Baygeldi’nin bulunduğu alana kısa bir süre sonra Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın 50 kişilik bir grupla gelerek Baygeldi’yi tehdit etti. Polis tarafından grubun dağıtılması sonrasında Baygeldi kendisini tehdit edenler hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

"MEVCUT BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaşadığı olay sonrasında Baskil İlçe Emniyet Amirliğine giderek şahıslardan şikayetçi olan CHP’li aday Baygeldi, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Baskil ilçesi CHP belediye başkan adayıyım. Dün Baskil Koçyolu Aksoylar mezrasına seçim ziyaretinde bulunduktan sonra Baskil ilçe merkezine geldim ve ilçe başkanımla çay içtik. Saat 22.45 sıralarında ilçe merkezi AK Parti SKM önünden geçerken iki kişi vardı. Şahıslara selam verdim, ismini sonradan öğrendiğim şahıs bana, 'bugün yaptığın açıklamalar hoşuma gitmedi, kulağıma hoş şeyler gelmiyor, yarından itibaren seni Baskil’e sokmayacağız bundan sonra görürsün' dedi. Bundan sonra SKM içerisinden sokağa onlarca insanın çıktığını gördüm. İsmi Neşet olan şahıs daha da hararetlenerek 'vururum seni Baskil’e sokmam' şeklinde bağırmaya başladı ve alanda kargaşaya neden oldu. İçlerinden bir kişi koluma girerek 'başkanım senden rica ediyorum' diyerek beni alandan uzaklaştırdı. SKM’nin yaklaşık 30 metre yukarısında bulunan kahveye girdik. Kahvede 3- 4 dakika bekledikten sonra dışarıda polis ekiplerinin ve yoğun bir kalabalığın olduğunu görünce tekrar dışarıya çıktım. Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın yaklaşık 50 kişiyle bulunduğum alana gelerek parmak sallayarak 'neredesin ulan neredesin sizi tek tuşumla patlatacağım' dediğini duydum. Akabinde polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın tekrar geri çekildiğini gördüm. Beni tehdit eden şahıstan ve mevcut belediye başkanı İhsan Akmurat’tan şikayetçi ve davacıyım."



