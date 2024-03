TİP’ten Foçadaki ağaç kıyımına suç duyurusu

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:28

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:28

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Foça İlçe örgütü Mersinaki Caddesi boyunca yapılan vahşi ağaç budamaları hakkında Foça Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Uzmanların budamayı ‘ağaç kıyımı’ olarak nitelendirdiği değerlendirmesine yer verilen suç duyurusunda işlemin derhal durdurulması talep edildi.

TİP Foça Belediye Başkan Adayı Oylun Ercan tarafından yapılan açıklamada Mersinaki Caddesi üzerinde yapılmakta olan vahşi budama işleminin uzmanlarca incelendiği ve ağaç kıyımı olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

"FOÇA'DAKİ HER AĞACI, HER CANLIYI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Kıyıma maruz kalan ağaçların ya kuruyacağı yada 5 -6 yıldan önce kendisini toparlayamayacağını öğrendiklerini belirten Oylun Ercan; “Yaptığımız inceleme ve bilgisine başvurduğumuz uzmanlarca söz konusu budama ağaç kıyımı olarak nitelendirilmiştir. Yine uzmanlardan edinilen bilgilere göre söz konusu kıyıma maruz kalan ağaçların ya kuruyacağı ya da 5 – 6 yıl gibi bir süre kendisini toparlayamayacağı ifade edilmiştir. Biz Foça’daki her ağacı, her canlıyı korumakta kararlıyız. Foçalılar olarak bu tür kıyımların tamamına karşıyız. Türkiye İşçi Partisi tarih ve doğanın korunmasını görev olarak tanımlar; karşıtı her girişime tepki gösterir. Mersinaki Caddesi’ndeki ağaç kıyımını durdurmak amacıyla; Türk Ceza Kanunu’nun 151. ve 152/c maddeleri kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yukarıda belirtilen maddelere göre TİP Foça İlçe Örgütü olarak ilgililer hakkında yasal işlem başlatılmasını, kent ve ekoloji suçu olarak değerlendirdiğimiz sözüm ona budama işleminin acilen durdurulmasını talep ediyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

Ercan; süreç hakkında ve gelişmeler oldukça tüm kamuoyu ile Foça halkını bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.