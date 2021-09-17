AKP'li başkanın ailesinin "Kaçak" geçmişi: Genelevde kazı yapmış

17 Eylül 2021 Cuma, 12:42

AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’in "kaçak" davasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre, 2016 yılında AKP Mersin İl Başkanlığı görevine getirilen Cesim Ercik'in 1995 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Un-Ze Unlu Mamulleri'nde, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (Toroslar EDAŞ) 2017 yılında yaptığı denetimde kaçak sayaç kullandığı ortaya çıkmıştı. Firmanın kaçak sayaç yoluyla kullandığı elektriğin bedelini ödemediği tespit edilmiş, şirket yetkilileri hazırladıkları tutanakta, “Kayıtta olmayan sayaç. Tesisatsız kullanılan enerji sayaçtan geçiyor" denilmişti. Görevliler, enerjiyi keserek sayacı mühürledi. Tutanağa göre 2015 yılından 2017 yılına kadar kaçak elektrik kullandığı belirtilen Cesim Ercik'e iki yıllık kullanım bedeli ve ceza bedeliyle birlikte 74 bin 309 lira para cezası verilmişti.

BABASI DA KAÇAK SUDAN CEZA ALDI

AKP İl Başkanı Ercik’in kaçak elektrik skandalının ardından babası Emrullah Ercik’in de kaçak su kullandığı ortaya çıktı. Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonrasında Ercik’in babasının kullandığı meskende kaçak su kullanımı tespit edildi. 2014 yılında tutulan tutanak sonrasında Ercik’in babasına kullandığı kaçak suyun faizi ile birlikte ödemesine karar verildi.

KARDEŞİ GENELEVDE KAÇAK KAZI YAPMIŞ!

Kendisinin kaçak elektrik, babasının da kaçak su kullanımından dolayı ceza almasının ardından AKP İl Başkanı Ercik’in erkek kardeşi Cesur Ercik’in de Kahramanmaraş Genelevi’nde kaçak kazı yaparak tarihi eser aramasından dolayı hüküm yediği ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin yaptığı baskın sonrası ortaya çıkan kaçak kazı sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı Cesur Erck ve arkadaşlarını mahkemeye sevk etmiş, yapılan yargılama sonucunda da Cesur Ercik’in ‘Sit alanında kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak suçundan 2 yıl hüküm giymesine karar verildiği ortaya çıktı. Ercik’in cezasının sabıkası olmamasından dolayı 1 yıl 8 aya indirildiği, suçun ise 5 yıl süre ile ertelendiği belirtildi.