AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü! Sosyal medya hesaplarını kapattı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:42

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:42

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişi enkaz altında can verirken, binlerce kişi de yaralandı.

Bu enkazlardan biri de Kahramanmaraş’ta Melşa İnşaat tarafından yapılan 3 bina. Yeniçağ'ın haberine göre yüzlerce yurttaşa mezar olan AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği 140 daireli 'Bad-ı Seba' sitesi hakkında adli bir işlem yapılmadı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

İnşaat mühendisi olan Avşaroğlu, depremin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.