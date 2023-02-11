AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü! Sosyal medya hesaplarını kapattı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, AKP'li İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından kentte yapılan 3 bina çöktü. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bina hakkında henüz işlem yapılmazken, Avşaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:42
AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü! Sosyal medya hesaplarını kapattı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişi enkaz altında can verirken, binlerce kişi de yaralandı. 

Bu enkazlardan biri de Kahramanmaraş’ta Melşa İnşaat tarafından yapılan 3 bina. Yeniçağ'ın haberine göre yüzlerce yurttaşa mezar olan AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği 140 daireli 'Bad-ı Seba' sitesi hakkında adli bir işlem yapılmadı. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

İnşaat mühendisi olan Avşaroğlu, depremin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.


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