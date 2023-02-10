Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:51

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri de Hatay oldu. Hatay'ın en lüks yapılarından biri olan, Antakya ilçesinin İnönü Bulvarı'ndaki, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde çöktüğü haberiyle gündeme gelmişti. Çöken rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı. Yapımı 2013'te tamamlanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ MEHMET YAŞAR COŞKUN KİMDİR?

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un, inşaat mühendisi olan kardeşi Hüseyin Coşkun'la birlikte Karadağ'da kurduğu 'Antis Yapı' adındaki danışmanlık şirketi bulunmaktadır.

MEHMET YAŞAR COŞKUN TUTUKLANDI MI?

Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.