AKP'li Biga Belediye Başkanı Erdoğan'dan İYİ Partili meclis üyesi Demircan'a tepki çeken tavır

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:09

Biga Belediyesi ekim ayı Belediye Meclis Toplantısı dün yapıldı. AKP'li Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kendisinden gündem maddeleri ile alakalı bilgi isteyen İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Demircan'a söz hakkı vermedi.

Demircan, bilgilendirme konusunda ısrar edince Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Demircan'ın meclis toplantı salonundan dışarı çıkartılması talimatı verdi.

Belediye Başkanı Erdoğan'ın bu sırada, "Konuşmanızı istemiyorum, konuşma hakkı vermiyorum. Konuşamazsanız. Devam edersen de toplantıdan çıkartırım sizi, çıkartın arkadaşlar" diye konuşması dikkat çekti. Erdoğan, resmi toplantı yaptıklarını meclis başkanının istediğine konuşma hakkı vereceğini istemediğine vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

"ATIN BUNU TALİMATI VERDİ"

Bunun üzerine meclis üyesi Demircan ayağa kalkarak kürsü önüne gelerek AKP’li Belediye Başkanı Erdoğan’a itiraz ederken, belediyenin özel güvenlik görevlilerinin kendisini dışarı çıkartmaya çalışması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu nedenle meclis toplantısına ara verildi.

Olay sonrasında belediye önünde açıklama yapan İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi İbrahim Demircan, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Biga tarihinde ilk defa yaşanan çok çirkin bir olay ile karşı karşıya kaldık. Halkın iradesini temsilen bulunmuş olduğumuz mecliste özel güvenlik görevlileri tarafından dışarı atılmak istendik. Bizi emekçi kardeşlerimiz ile karşı karşıya getirdiler. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse dün beş gündem maddesini konuşmak üzere toplandık. Dört tanesini oyladık. Beşinci gündem maddesine geldiğimizde bizi bilgilendirmeden belediye başkanı bu konuyu kapattığını söyledi. Biz de bu konuyla alakalı bilgi istediğimizde başkan demagoji yaparak halkı yanlış yönlendirdi. Halkı yanlış yönlendirmesine müsaade etmemek adına tekrardan söz isteyip doğru bilgi vermek istediğimizde bize söz vermeyeceğini söyleyerek susturmaya çalıştı. Ben de tekrardan konuşmam gerektiğini belirttiğimde dışarı atmak şeklinde tehdit etti. Atın bunu diyerek talimat verdi. Dün yaşadığımız bu çirkin olay demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir."

İYİ PARTİ VE CHP'DEN TEPKİ

Meclis üyesi Demircan'a dönük bu tavra İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve CHP Biga İlçe Başkanlığı tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'ın yaptığı hareketi kınayan Yıldızlar, "Biga Belediye Meclis Üyemiz İbrahim Demircan'ın demokratik bir şekilde sorduğu sorulara yanıt vermek yerine, meclis üyemizi belediye meclis toplantısından attırmaya çalışan, demokrasiyi özümseyememiş Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Biga CHP İlçe Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Biga Belediye Meclisi Olağan Meclis Toplantısı’nda yaşanan olayları hassasiyetle takip ettik. Halk tarafından seçilen bir meclis üyesini susturamaz, isteğe göre konuşma hakkını elinden alamaz, özel güvenlik ile dışarıya attırmak gibi umursamazlığa sahip olamazsınız. Bu yapılan, halkın iradesine karşı çıkmaktır. Demokrasiyi yok saymaktır. Biga Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyemiz İbrahim Demircan’a yönelik yapılan bu saldırıyı kınıyor, demokrasiyi yok sayan bu hareketi sahiplenen kişilerin, Biga halkından özür dilemelerini bekliyoruz.”