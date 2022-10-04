Son Dakika: CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu

04 Ekim 2022 Salı, 16:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam video ile duyurduğu ve 'Saray'ın samimiyet turnusolu olacak' sözleriyle açıkladığı 'kıyafetle ilgili kanun teklifi' için resmi olarak harekete geçildi.

Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’de sosyal medya hesabından, “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var” notuyla bir video paylaşmıştı.

Helalleşme çağrısı kapsamında başörtüsü konusunda harekete geçeceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’de yapacağı grup toplantısının ardından kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı.

“YARALARDAN BİRİ DE BAŞÖRTÜ MEVZUSU”

Kılıçdaroğlu, şöyle konuşmuştu:

"Yaralardan biri başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.

Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız."

“BAKALIM ONLARIN TUTUMU NE OLACAK?”

"CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye’nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok ve sevgili halkım bu zor, ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar.”