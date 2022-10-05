AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı: Fuat Oktay'a zor sorular...

Yurttaşların haberleri dışında AKP'ye üye yapılması, Meclis gündemine taşındı. HDP tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde "Çokça şikâyet geldiği belli olan usulsüz Adalet ve Kalkınma Partisi üyelikleriyle ilgili bir inceleme yapılacak mıdır?" diye soruldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:20
AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı: Fuat Oktay'a zor sorular...
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AKP'nin, üye sayısını artırmak için parti ile ilişiği olmayan kişileri 'haberleri dışında' partiye üye yapması, bu kez TBMM'ye taşındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. 

Söz konusu önergede, "Tarafımıza ulaşan çok sayıda şikâyete göre, bazı yurttaşlarımız kendi haberleri olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye yapılmıştır. Herhangi bir bilgi, imza ve başkaca gerekli prosedürler olmadan yapılan üye işleminden kendilerinin haberi olmamıştır. Yıllardır devam eden üyelik süreciyle ilgili olarak da kendilerine hiçbir zaman herhangi bir bilgi verilmemiştir" denildi.

Önergede, siyasi parti üyeliklerin usulsüz kullanımının yurttaşların demokratik düzene olan inancını da sarsacağı ifade edildi.

Oktay'a, şu sorular soruldu:

  • Bir kişinin kendi iradesi dışında nasıl bir siyasi partiye üye olabilir? 
  • Üyelik işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına dair bir tespit söz konusu mudur? 
  • Çokça şikâyet geldiği belli olan usulsüz Adalet ve Kalkınma Partisi üyelikleriyle ilgili bir inceleme yapılacak mıdır? 
  • Başkaca siyasi partiler için de inceleme yapılmış mıdır?

HDP FUAT OKTAY önerge soru önergesi

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