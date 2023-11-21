AKP’li belediye başkanı partisinden istifa etti: ‘Bundan sonra bağımsızlığı yaşamak istiyorum’

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:21

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:21

Makamında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa ettiğini açıklayan Enver Aputkan, “AK Parti adayı olarak 2019'da seçimlere girdik. Serik halkının teveccühü bizlerden yana oldu. 4.5 yıldır hem meclis üyelerimiz hem de çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçemize hizmet ettik. Kolay bir dönem geçirmedik. Dünya ve ülkemiz çok ciddi merhalelerden geçti. Pandemi ve depremi hep birlikte yaşadık. Komşumuz Manavgat yangınını hep birlikte yaşadık. Geriye baktığımızda ilçemize birçok hizmeti kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki eksikliklerimiz mutlaka vardır. Destekleri için meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partimden istifa ediyorum. Kalan süremi de bağımsız olarak devam edeceğim. Kalan 4 aylık sürede de ne yapabiliriz diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

“BU DA BENİM TERCİHİMDİR”

Köy muhtarlığı, belde belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve sonrasında da belediye başkanlığı yaptığını belirten Aputkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız ilçemize bir hoş seda bırakmak. Vatandaşımızın kararı ve bakış açısı çok önemlidir. Sessiz çoğunluğa inanan birisiyim. Bu memlekette iyi insanlara, kamu malını koruyan, insanımıza hizmet eden, kamu mallarını başkalarının menfaatine sunmayan insanlara başkanlığı nasip etsin. Seçim döneminde de bunları temenni ettim. Bu işi benden iyi yapacak varsa mevlam ona nasip etsin. Herhangi bir kırgınlığım falan yoktur. Partilerimizin bir tercihi vardır. Tamamen normal karşılamak lazım. Bireylerin de tercihi vardır. Bu da benim tercihimdir. Bundan sonra bağımsızlığı da yaşamak istiyorum. Ondan sonra ne olur, mevlam ne eylerse güzel eyler."

Enver Aputkan, başka bir partiye geçmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.