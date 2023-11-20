Son dakika... Ümit Dikbayır'dan 'istifa' kararı

Son dakika haberi... İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya vekili Ümit Dikbayır, hafta sonu istifa edeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:23
Son dakika... Ümit Dikbayır'dan 'istifa' kararı
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Son dönemin hareketli partisi İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından şimdi de kesin ihraçlı disiplin sevki gerçekleşti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun partiden kesin ihracının talep edildiğini duyurduğu Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan kritik istifa açıklaması geldi.

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'e konuşan Dikbayır, "Hafta sonu istifa edeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında, “Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkilere girdiği” iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.


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