İran'da petrol tesisine silahlı saldırı
İran'ın güneybatısında bir petrol tesisindeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İran'ın yarı resmi Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletindeki Geçsaran Petrol ve Gaz Üretim Şirketi'nde silahlı saldırı gerçekleşti.
Şirket çalışanlarından biri olduğu belirtilen saldırganın tesiste ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Saldırganın olay sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.
Haberde, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.
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