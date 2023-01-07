İran'da petrol tesisine silahlı saldırı

İran'ın güneybatısında bir petrol tesisindeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:32
İran'da petrol tesisine silahlı saldırı
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İran'ın yarı resmi Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletindeki Geçsaran Petrol ve Gaz Üretim Şirketi'nde silahlı saldırı gerçekleşti.

Şirket çalışanlarından biri olduğu belirtilen saldırganın tesiste ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırganın olay sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

 

 


İran petrol

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