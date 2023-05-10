AKP'li belediye iş başında! Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim afişleri böyle kapatıldı
Seçime kısa bir süre kala Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir belediye çalışanının Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini boyayarak kapatmaya çalışması tepkilere neden oldu.
Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde skandal bir olay yaşandı.
SEÇİM AFİŞLERİNİ BOYA İLE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR
23 Derece'nin haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa'da duvarlara asılan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri kapattırıldı. Görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin görevlilerce üstleri boyanarak kapatıldığı görüldü.
O anları bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla kayda alırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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