AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi’nin konser ve etkinlik harcamaları hakkında inceleme başlattı. Tartışmalar sürerken AKP’li Menemen Belediyesi 2023 yılında 1 ay içinde 40’a yakın konser, panel gibi etkinlikler düzenledi.

AKP'li Başkan Aydın Pehlivan ve eşi şarkıcı Inna ile fotoğraf çektirmişti

İncirden, çömleğe kadar çeşitli festivaller düzenleyen AKP’li başkan Aydın Pehlivan, 27 Ağustos 2023 ila 29 Ekim 2023 arasında Kurtuluş Şenliği, Çömlek Festivali kapsamında Ajda Pekkan’dan Sertab Erener’e İbrahim Tatlıses’ten Rumen dans ve house müzik şarkıcısı Inna’ya kadar 33 tane konser yaptı. AKP’li belediyenin organizasyon firmasına, şarkıcıların sahne ücretlerinden, karşılanmasına, konaklamasına, sahne kurulumuna gibi giderlerle birlikte 1 aylık sürede 300 milyona yakın bir para harcadığı öne sürüldü. 2023 yılı bütçesi 1 milyar 216 bin TL olan belediye tüm organizasyonları iste tek bir şirkete vermesi de dikkat çekti.

AKP'li Başkan Aydın Pehlivan ve eşi şarkıcı İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer ile birlikte sahnede selfie yaptı

2 MİLYON 725 BİN TL’YE SÜNNET

Başkanlığı döneminde ilçede tarım arazisi ile 1. ve 2. derece SİT alanın da içinde bulunduğu 2 milyon 500 bin metrekare taşınmazın satışını yapan AKP’li Pehlivan, etkinlikler için 850 bin TL’den 85 milyona kadar çeşitli tarihlerde Cemil Cüneyt Erçevik’in sahibi olduğu Alp Eğlence Sanatsal Hizmet Organizasyon Reklamcılık San. Tic. Ltd Şt. adına faturalar kesti. Birçok belediyeye özellikle de AKP’li belediyelere konser gibi etkinlikler düzenleyen şirket 2023 yılında Perihan Savaş ve Hülya Koçyiğit’in katıldığı panel ve şarkıcı Sinan Akçıl’ın sahne aldığı Çilek Festivali için Menemen Belediyesi’nden 4 milyon lira aldı. Belediye aynı şirketten 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu, Çömlek Festivali ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı organizasyonlar için tam 85 milyon TL'lik hizmet alımı yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sunucu Hakan Doğan ve şarkıcı Uğur Aslan’ı sahne çıkarmak için 2 milyon 50 bin lira fatura kesen şirket, şarkıcı Altay ve Mustafa Yıldızdoğan’ın sahne aldığı toplu sünnet organizasyonu için de belediyeden 2 milyon 725 bin TL aldı. 10 Ocak 2024’te düzenlenen plates ve zumba sporcularıyla birlikte düzenlenen dayanışma gecesi için de 1 milyon 250 bin TL fatura kesen şirket, Çilek Festivali’nde de sahneye çıkan şarkıcı Simge konserini de organize etti.

MAAŞLARI ÖDEYEMİYOR

Geçen yıl SGK ve vergi borcu olmadığını söylemesine rağmen AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediyesi’nin sadece SGK’ya 683 milyon 516 bin 522 TL borcu olduğunu açıklamasının ardında AKP’li Pehlivan da kentteki cami ve okulları Hazine’ye devrederek borcunu sildirmeye yöntemine başvurdu. Vergi dairesine de 300 milyon TL borcu olduğu iddia edilen AKP’li belediye işçilerin maaşlarını, geriye dönük ikramiyelerini ödeyemediği öğrenildi. AKP’li başkan Pehlivan, meclis üyelerinin konserlere ve etkinliklere harcanan paraların hesabını sormalarına da yanıt vermedi.