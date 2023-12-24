AKP'li belediyeden Menzil cemaatine milyonluk 'koli ihalesi'
AKP'li Şile Belediyesi’nin, Menzil cemaatine bağlı Nakış Gıda isimli şirketten gıda kolisi satın aldığı ortaya çıktı. Buna göre belediye kasasından 1,2 milyon TL aktarıldı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP'li Şile Belediyesi’ne bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Ağustos 2023 tarihinde “Gıda Kolisi Mal Alım İşi” adı altında pazarlık usulüyle ihale düzenledi.
İhalenin Menzil cemaatinin ticari faaliyet yürüttüğü
şirketlerinden biri de Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
verildiği açıklandı.
Belediye ile Nakış Gıda Şirketi arasında 23 Ağustos
tarihinde de 1 milyon 205 bin TL’lik sözleşme imzalandı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Nakış Gıda Şirketi, 9 Aralık 2016 tarihinde da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun satmıştı.
Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde
de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle ramazan erzağı sattı.
KIZILAY DA KOLİ ALMIŞTI
Ayrıca Nakış Toptan Gıda Şirketi’nin AKP'li belediyeler
ile kurduğu diğer ticari ilişkiler ise şu şekilde:
- 29 Nisan 2020: Kocaeli’ndeki AKP'li Körfez Belediyesi
277 bin TL’lik erzak kolisi
- 26 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP'li Bayrampaşa
Belediyesi’ne 283 bin TL’lik gıda malzemesi
- 7 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP'li Esenler
Belediyesi’ne 120 bin TL’lik gıda malzemesi satıldı.
6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmişti.
Depremzedeler için
yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil
Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma
aracılık ettiği iddia edildi.
Ayrıca Nakış Gıda firmasının ofisi, Menzil Cemaati’nin İstanbul’daki merkezi olan Tuzla’daki Semerkant Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alıyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- Fırtına ve kuvvetli yağış!
- İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu
- AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!
- Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda
- 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
- Kızıl Goncalar İsmailağa'nın hedefinde!
- Erdoğan'dan 'İstanbul' açıklaması!