AKP'li belediyeden Menzil cemaatine milyonluk 'koli ihalesi'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:23

Güncelleme: 24.12.2023 - 09:28

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP'li Şile Belediyesi’ne bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Ağustos 2023 tarihinde “Gıda Kolisi Mal Alım İşi” adı altında pazarlık usulüyle ihale düzenledi.

İhalenin Menzil cemaatinin ticari faaliyet yürüttüğü şirketlerinden biri de Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği açıklandı.

Belediye ile Nakış Gıda Şirketi arasında 23 Ağustos tarihinde de 1 milyon 205 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Nakış Gıda Şirketi, 9 Aralık 2016 tarihinde da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun satmıştı.

Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle ramazan erzağı sattı.

KIZILAY DA KOLİ ALMIŞTI

Ayrıca Nakış Toptan Gıda Şirketi’nin AKP'li belediyeler ile kurduğu diğer ticari ilişkiler ise şu şekilde:

29 Nisan 2020: Kocaeli’ndeki AKP'li Körfez Belediyesi 277 bin TL’lik erzak kolisi

26 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne 283 bin TL’lik gıda malzemesi

7 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP'li Esenler Belediyesi’ne 120 bin TL’lik gıda malzemesi satıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmişti.

Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği iddia edildi.

Ayrıca Nakış Gıda firmasının ofisi, Menzil Cemaati’nin İstanbul’daki merkezi olan Tuzla’daki Semerkant Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alıyor.