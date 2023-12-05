AKP'li belediyeden parkta usulsüz yıkım

AKP’li Ümraniye Belediyesi, Yalnız Selvi Parkı’nı pazar yerine dönüştürme kararı aldı. Mahalleli ise söz konusu karara tepkili.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:48
AKP'li belediyeden parkta usulsüz yıkım
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AKP’li Ümraniye Belediyesi Yalnız Selvi Parkı’nda usulsüz bir yıkım yaptı. Belediye, 3 Aralık tarihinde usulsüz şekilde çocuk oyun parkını yıkıp, ağaçları yok edip pazar yerine dönüştürmeye karar verdi.

Yıkım işlemlerinin haftasonu yapıldığı da tespit edildi. Mahalleli, parkın yıkılmaması adına belediyeye ve savcılığa dilekçe sundu ve sosyal medyadan tepki gösterdi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mahalleliyle görüştü. 

Bu sabah belediye zabıtaları ve emniyet güçleri, oyun parkındaki yıkımı engellemek için gelen çevre sakinlerine müdahalede bulundu. 


Ümraniye Belediyesi usulsüz yıkım AKP

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