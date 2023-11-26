Fatih'te çökme yaşanan metruk binada yıkım başlatıldı
Fatih’te gece saatlerinde 2 katlı metruk binada kısmı çökme meydana geldi. Tarihi statüde yer alan binada, Anıtlar Kurulu’ndan çıkan karar sonrası Fatih Belediyesi ekiplerince yıkım başlatıldı.
Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa sokakta gece 03.30 sıralarında 2 katlı metruk binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi.
Metruk binanın yanındaki boş arsada park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
YIKIM BAŞLADI
Anıtlar Kurulu’ndan çıkan karar sonrası tarihi statüde yer alan binada Fatih Belediyesi ekiplerince yıkım çalışması başlatıldı. Ekipler sokağı trafiğe kapatarak yıkım işlemi gerçekleştirdi.
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