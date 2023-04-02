AKP’li belediyeler arazileri satıyor

Borç içinde yüzen Uşak Belediyesi’nin AKP’li başkanı Mehmet Çakın, kendisine 18 milyon liraya lüks makam odası yaptırdı. Ardından da kent merkezindeki belediye arazilerini satışa çıkarttı.

Erman Şentürk
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00
AKP’li belediyeler arazileri satıyor
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Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüz harcamalar, israf ve onlarca icra dosyasıyla gündeme gelen, geçmişte makam aracı haczedilen AKP’li başkan Mehmet Çakın, borçlarını ödemek için suya zam yapmıştı. 

Bu kez de Uşak halkına ait altın değerindeki benzinlik arazisini 16 milyon 750 bin liraya satma kararı aldığı öğrenildi. 


Uşak Belediyesi AKP Sayıştay arazi

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