AKP’li belediyeler arazileri satıyor

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüz harcamalar, israf ve onlarca icra dosyasıyla gündeme gelen, geçmişte makam aracı haczedilen AKP’li başkan Mehmet Çakın, borçlarını ödemek için suya zam yapmıştı.

Bu kez de Uşak halkına ait altın değerindeki benzinlik arazisini 16 milyon 750 bin liraya satma kararı aldığı öğrenildi.

