AKP’li belediyeler arazileri satıyor
Borç içinde yüzen Uşak Belediyesi’nin AKP’li başkanı Mehmet Çakın, kendisine 18 milyon liraya lüks makam odası yaptırdı. Ardından da kent merkezindeki belediye arazilerini satışa çıkarttı.
Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüz harcamalar, israf ve onlarca icra dosyasıyla gündeme gelen, geçmişte makam aracı haczedilen AKP’li başkan Mehmet Çakın, borçlarını ödemek için suya zam yapmıştı.
Bu kez de Uşak halkına ait altın değerindeki benzinlik arazisini 16 milyon 750 bin liraya satma kararı aldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!