SSK'yi dolandıran şirket AKP döneminde büyüdü

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

SSK’yi zarara uğratttığı belirtilen Sa-San Sağlık Malzemeleri AŞ’nin ceza almadığı ifade edildi. 1982 yılında küçük bir tedarikçi firma olarak kurulan şirket, 1996’da ceza alması beklenirken ilk üretim tesisini açtı. Şirket 2003 yılında 5.000 m2’lik kapalı alan kapasiteli yeni üretim tesisine taşındı. 2007 yılında ise 5.000 m2’lik yeni bir tesis daha ilave etti.

BAKANLIKTAN İHALELER

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların neredeyse hemen her ihalesine katılan Sa-san, sadece son bir yılda bakanlıktan 22 milyon TL’nin üzerinde ihale aldı. Şirketin son bir yılda aldığı en büyük iş ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin tıbbi sarf malzeme alım ihalesi oldu. Dört şirketin 14 Şubat tarihinde kazandığı ihalenin toplam maliyeti 7 milyon 652 bin 543 TL oldu. Sa-san ise ihalenin 6 milyon 469 bin 250 TL’lik kısmını tek başına aldı.