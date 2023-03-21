AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ramazan ayında etkinlik düzenlemek için kurmak istediği çadırlar AKP’li Üsküdar ve Ümraniye Belediyesi’nin engeline takıldı. Bu nedenle alanlara iftar organizasyon çadırları kurulamadı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:08
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İBB ekipleri dün Üsküdar’daki Mimar Sinan Meydanı’na iftar organizasyonunda kullanılmak üzere TIR’la konteynerler ve çadırlar götürdü. AKP’li belediyeler, İBB iftar organizasyon çadır ve konteynerlarını meydanlara indirmesin diye cenaze, çöp kamyonu ve bazı araçlarını söz konusu alana park etti.

İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtları arasında yaşanan arbedeye yurttaşların da dahil olmasıyla birlikte olaya polis müdahale etti.

Ümraniye Belediyesi de İBB’nin inşa ettiği 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda kuracağı çadırları benzer yöntemleri kullanarak engelledi. 

AÇIKLAMA GELDİ

İBB yetkilileri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Üsküdar’daki meydanın kendi yetkili alanlarında olduğunu söyledi. Konuyla ilgili İBB, meydandaki kamu mallarına verilen zarar ve engellemelerden dolayı Üsküdar Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 – 02:00 arasında konser gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti” ifadelerini kullandı. 


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