Ali Kenanoğlu: AKP'li Kadın Kolları Başkan yardımcısı depremzede öğrencilerden yurt parası istiyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:36

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:36

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, deprem mağduru öğrencilerden yurt parası isteyen AKP İzmir Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayça Çamkıran'ı Meclis gündemine taşıdı.

Kenanoğlu, deprem mağduru öğrencinin hem çevrimiçi eğitim nedeniyle yurttan gönderildiğini hem de yurt parasının istendiğinin altını çizerek, yaşanan bu durumu kınadığını belirtti.

"ÖĞRENCİLERE 'SİZİN EVİNİZ YIKILMAMIŞ' DİYOR"

Çamkıran'ı halkın vicdanına havale ettiklerini söyleyen HDP'li Kenanoğlu, şöyle konuştu:

"Cuma günü Elbistan’da depremde yaşamı yitiren canların kırk lokmasına katıldık. Elbistan’dan bize iletilen şöyle bir konu oldu: AKP İzmir Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayça Çamkıran’ın Buca’da bir kız yurdu var. Yurdun ismi 'Buca Aylin 2 Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'. Üniversiteler online eğitime geçince öğrenciler evlerine döndüler, deprem mağduru Elbistanlı kız öğrenci de yurttan ayrıldı. Yurt sahibi Ayça Çamkıran 'Sözleşmeniz var, ayrılsanız da paranızı ödeyeceksiniz' diye diretiyor. Aile 'Deprem mağduruyuz' dedi. 'Sizin eviniz yıkılmamış ki' diye cevap veriyor. Sanki ev yıkılmayınca dert bitiyor. Elbistan yerle bir, kimsenin işi gücü kalmamış, ama bu AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı deprem mağduru öğrencilerin kullanmadığı yer için para istemeye devam ediyor. Bu insafsız, vicdansız AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kınıyor ve halkımızın vicdanına havale ediyoruz."