AKP'li Beykoz Belediyesi'nde kıyım: Genel-İş üyesi işçiler işten atılıyor
AKP'li Beykoz Belediyesi'nde Genel-İş'e üye işçilere yönelik işten çıkarmalar başladı. Cumhuriyet'e konuşan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, işten çıkarmaların sendikal çalışmaya öncülük eden işçileri hedef aldığına dikkat çekti.
AKP'li Beykoz Belediyesinde, Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi'ne üye olan çok sayıda işçiyi işten attı.
Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, belediyede sendikal çalışma yürüten işçileri hedef alan işten çıkarmaların dün başlayıp bugün devam ettiğini belirtti.
Beykoz Belediyesi'nde işçilerin kendi istemlerinin dışında Hak-İş'e üye yapıldığını ve sendikanın işveren yanlısı bir tutum sergileyip işçilerin haklarının korumaması nedeniyle istifa ettiklerini ifade eden Sönmez, "Yaklaşık 3 aydır arkadaşlarımız, toplu sözleşme için yetki başvurusu yapacağımız tarihi esas alarak bütün iş yerlerinde çalışma yürüttü. 1200 işçiden 700'ü Hak-İş'ten istifa etti. Bunlardan yaklaşık 400'ü Genel-İş'e üye oldu. Buna öncülük yapan arkadaşlardan dün 4, bugün de 2'sinin iş akdi 17. maddeye dayanarak feshedildi. Bunun gerisinin geleceği söyleniyor. Arkadaşlarımız hem AKP aracılığıyla hem de müdürler ve amirler aracılığıyla aranıp tehdit ediliyor. Hak-İş'e geçmeleri yönünde telkinde bulunuluyor" dedi.
"Bu bir suçtur ve buna karşı Cuma günü bir basın açıklaması yapacağız" diyen Sönmez, mücadeleyi toplu sözleşme hakkını alana kadar sürdüreceklerini vurguladı.
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