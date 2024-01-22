AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nden milyonluk ihale: 'Payitaht Abdülhamid' ayrıntısı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:39

AKP’li Haydar Ali Yıldız idaresindeki Beyoğlu Belediyesi 5 Ocak’ta, “Faaliyet Ve Hizmetlerinin Duyuru, Tanıtım, Tasarım ve Her Türlü Medya İletişim Hizmeti Alımı” ihalesi düzenledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce düzenlenen ihale kapsamında 9 milyon 828 bin 83 TL’lik harcama öngörüldü. İhale kapsamında alınacak hizmetin süresi ise altı ay olarak belirlendi.

Belediyenin ihalesine yalnızca bir şirketin teklif verdiği bildirildi. Dev maliyetli ihaleye teklif veren şirketin sahibinin ise Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı olması dikkati çekti.

19 OCAK’TA 9,7 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA

Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, 2017 ve 2021 yılları arasında TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketiyle anlaşma yapılmasına onay verdi.

İhale komisyonunun onayı ile Kayabaşı’nın sahibi olduğu Yakın Plan Prodüksiyon Yayıncılık ve Danışmanlık isimli şirket ile anlaşma yapıldı. 19 Ocak’ta yapılan anlaşmanın bedelinin 9 milyon 772 bin 350 TL olduğu belirtildi.

İhale kapsamında belediye şirketten, video prodüksiyon hizmeti alacak. Sosyal medya için içerik ve yazılı/görsel medya için tanıtım metni hazırlanacak.

Öte yandan dijital platformlar için hazırlanan videoların kurgusu yapılacak. Şirket ayrıca, belediye hizmetlerinin tanıtılması için bülten hazırlayacak ve bültenin dizgisini yapacak.