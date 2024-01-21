Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi.
Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.
BELEDİYE PERSONELİ RÜŞVET KARŞILIĞI İNŞAAT RUHSATI VERİLMİŞ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen 140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Villaların hiç bir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi.
Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- Meral Hanım’ın mertçe cinayetleri üzerine