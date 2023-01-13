AKP'li Bülent Turan'dan 'seçim tarihi' açıklaması

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 21:14

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 21:14

2023 seçimlerine aylar kala; seçim tarihinin öne anılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Son olarak AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim gündemine ilişkin "18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım'' açıklamasında bulundu.

AKP'li Turan, şöyle konuştu:

Anayasada 'Cumhurbaşkanı kararıyla seçim kararı alınabilir' diyor. Biz Anayasanın verdiği yetkiyle cumhurbaşkanımızın 18 Haziran değerlendirilip hem okul hem tatil hem ramazan hem kurban hem hac dönemine gelmeyecek şekilde iki tur hesap ederek bir adım atması lazım diye düşünüyoruz.

Turan, katıldığı televizyon programında, "18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz'' sözlerine yer verdi.

''Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır'' diyen Bülent Turan, "Geçen Meral Akşener ve açıklama yaptı. 'Hava sıcak seçim yapmayacak' dediler. Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca "18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' diyor'" diye konuştu.