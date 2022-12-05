AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi'nin billboardlarından rahatsız oldu
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Mudanya Belediyesi’ne ait alanda belediyenin hizmetlerinin ve kamu yararı adına bazı kurumların bilgilendirme afişlerinin yer aldığı billboardları bu sabah saatlerinde söktürdü.
Billboardların sökülmesine ilişkin açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da tabela belediyeciliğinin önüne geçemediğini belirttiği Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.
Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, şöyle konuştu:
“Büyükşehir yine en iyi bildiği şeyi yapıyor, yıkıp, döküyor. Bursa’da seçim kaybedeceğini anlayan AKP, CHP’li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız oluyor. Kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Aydınpınar Kavşağı’ndan Mudanya’ya doğru gelinen bölgede asfalt çökmesi yaşanmış, Büyükşehir buradaki görevini yapmamış, mesaisini billboardları kaldırmakla harcamaktadır Büyükşehir Belediyesi önce sorumluluğunda olan ana arterleri yapmalı, trafik sorununa çözüm bulmalı, sahillerdeki işgalleri kaldırmalıdır. Yol boyunca kent estetiğini bozacak Büyükşehir’e ait pek çok reklam tabelası var. Umuyorum ki Büyükşehir Belediyesi aynı hassasiyeti kendi billboardları için de gösterir."
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