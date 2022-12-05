Bursa'da 6'ncı kat balkonundan düşen Semanur yaşamını yitirdi
Bursa'da 6 katlı binanın son katında oturan Semanur Ş., (21) evinin balkonu çıkıp, demir korkuluklardan sarktı. Bu anlar ve daha sonra yere düşüşü cep telefonu kamerasına yansıyan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde 6 katlı binanın son katında oturan Semanur Ş., evinin balkonuna çıkıp, demir korkuluklara tutunarak aşağı sarktı.
Semanur Ş., bir süre sonra yere düştü. Yaralı Semanur Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Semanur burada hayatını kaybetti. Düşme anı cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, çocukların da aralarında olduğu çevredekilerin korku ve panik yaşadığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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