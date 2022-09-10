Ceylan Ertem'den 'İzmir' paylaşımı: 'Konser iptal ettiren yobazlar, naber?'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 06:18

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlandı. Ünlü sanatçı Tarkan, saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahneye çıktı.

Binlerce kişinin alandan, binlerce kişinin ise canlı olarak takip ettiği Megastar, 'Yolla' şarkısıyla açılış yaptı. Tarkan konserinin bir bölümü, YouTube'dan canlı yayınlandı.

ERTEM GERİCİLERE SESLENDİ

İzmir’deki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak “Gözlerim doldu” diyen şarkıcı Ceylan Ertem, iktidarın gerici politikalarının sonucu olarak gençlerin müzik festivallerini hedef alan gericilere seslendi. Ertem, “Konser iptal ettiren yobazlar, naber, ne yapıyorsunuz şu an?” dedi.