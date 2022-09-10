Ceylan Ertem'den 'İzmir' paylaşımı: 'Konser iptal ettiren yobazlar, naber?'
Sanatçı Ceylan Ertem, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nı dolduran yüz binlerin olduğu fotoğrafı paylaşarak festival iptal ettiren gericilere seslendi. Ertem paylaşımında, “Konser iptal ettiren yobazlar, naber?” ifadelerini kullandı.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlandı. Ünlü sanatçı Tarkan, saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahneye çıktı.
Binlerce kişinin alandan, binlerce kişinin ise canlı olarak takip ettiği Megastar, 'Yolla' şarkısıyla açılış yaptı. Tarkan konserinin bir bölümü, YouTube'dan canlı yayınlandı.
ERTEM GERİCİLERE SESLENDİ
İzmir’deki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak “Gözlerim doldu” diyen şarkıcı Ceylan Ertem, iktidarın gerici politikalarının sonucu olarak gençlerin müzik festivallerini hedef alan gericilere seslendi. Ertem, “Konser iptal ettiren yobazlar, naber, ne yapıyorsunuz şu an?” dedi.
Gözlerim doldu ??— ceylan ertem (@ceylan_peace) September 9, 2022
Konser iptal ettiren yobazlar, n’aber, ne yapıyorsunuz şu an ?? pic.twitter.com/JIJKZO8Ich
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...