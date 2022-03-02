AKP'li Çakır'dan 'Ukrayna' açıklaması: Alışık olduğumuz bir tiyatro
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin "Amerika'nın Ortadoğu tezgahlarından alışık olduğumuz bir tiyatro sergileniyor" dedi.
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Savaş kaçınılmaz hale geldiğinde gerekenin yapılacağını" söyleyen Çakır, "Amerika'nın Ukrayna üzerinden Rusya'ya 'gel gel' yaptığı, tavşana kaç tazıya tut politikasının daha önce uygulanmış örneklerinden farklı olmayan bir örneğe daha şahit oluyoruz" dedi.
Çakır, "Amerika'nın Ortadoğu tezgahlarından alışık olduğumuz bir tiyatro sergileniyor. Rusya Ukrayna özelinde bu savaş, bağıra bağıra gelen bir süreçte gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
"KİMSE İNANMAMIZI BEKLEMESİN"
"Ukrayna'da insanlık ölüyor" diyenlerin insanlığın çok daha önce öldüğünü görmek istemeyenlerin sahtekarlığı olduğunu dile getiren Çakır, "Afrika'da açlık ve susuzluğa mahkum edilen, ölen, öldürülen insanların kanı elinde olanların bugünkü ifadelerine inanmamızı kimse beklemesin. Doğu Türkistan var mı? Çeçenistan'da neler oldu savaşın kötülüğünü hiç konuştunuz mu? Kusura bakmasınlar ama biz bugün insanlık adına savaşın kötülüğünü konuşuyorsak haksızlığa, zulme itiraz ediyorsak dün yaptığımızdan farklı bir duruş sergilemediğimizdendir. Bu savaşın daha fazla cana mal olmadan, daha fazla yıkım gerçekleşmeden, dünya daha fazla zarar görmeden bitmesini diliyoruz" dedi.
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