AKP'li Çelik: Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erivan yönetimine "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" çağrısı yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
Gerginliğe ilişkin AKP yönetiminden bir açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.
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