AKP'li Çelik'ten 'yağma' uyarısı: Son derece acımasız olacağız
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgesinde yaşanan kimi yağma olaylarına ilişkin "Son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şehir Hastanesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik, deprem bölgesindeki kimi mağazalara yönelik yağma olaylarıyla ilgili olarak "Bu yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kararlı ve net davranacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.
Çelik, konuşması sırasında hastanedeki depremzede ile diyaloğunu gözyaşlarıyla anlatırken, "Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor. Ya da diyor ki, 'Devletimizin başına bir şey gelmesin, iyiyiz diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çelik ayrıca "Çocuklarla ilgili bazıları spekülasyon yapıyor. Çocuklarımız burada koruma altında, sahip çıkılıyor. Her bir çocuğumuz güçlü bir takip ve bakımla gözetim altında. Bu felaketi milletimizin birlik duygusuyla aşacağız. Burada gördüğüm insanlarımızın, depremzede yaralı enkazın altında çıkmış, onların gösterdiği insani duyguları unutmayacağız" diye konuştu.
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