Ümit Özdağ'ın 'yağma' iddiasına kendi partisinden yalanlama geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Suriyeliler Samandağ'da yağma yapıyor" iddiasını, kendi partilisi olan Samandağ Zafer Partisi İlçe Başkanı Suphi Yıldız yalanladı.
Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla bilgi karmaşası oluyor. Samandağ'da Suriyeliler ellerinde bıçakla yağmalama yapmıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
Daha önce göçmen karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Hatay'dan Elbistan'a gelen Suriyelilerin yağmaya başladığı iddiasını gündeme getirmişti.
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