Ümit Özdağ'ın 'yağma' iddiasına kendi partisinden yalanlama geldi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:29

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 21:29

Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla bilgi karmaşası oluyor. Samandağ'da Suriyeliler ellerinde bıçakla yağmalama yapmıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce göçmen karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Hatay'dan Elbistan'a gelen Suriyelilerin yağmaya başladığı iddiasını gündeme getirmişti.