AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret sorusunu duymazdan geldi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:38

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:55

2025 asgari ücretinin yüzde 30'luk zam ile 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından açıklanan rakam tepkilere neden oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında 'ek zam' müjdesi vermesi bekleniyordu. Erdoğan, grup konuşmasında asgari ücrete ek zam ile ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Toplantı sonrası bir gazetecinin asgari ücrette ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan toplantıda asgari ücret zammıyla ilgili "Asgari ücret miktarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SORUSUNU DUYMAZDAN GELDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası bir gazetecinin "Emekçiler yine de sizden müjde bekledi. Sizin biraz daha artıracağınız tartışıldı" sorusuna yanıt vermedi.

Erdoğan, soruyu duymazdan gelerek yürümeye devam etti.