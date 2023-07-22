AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşecek

Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:11

Güncelleme: 22.07.2023 - 15:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşecek. Dolmabahçe’de heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki görüşme Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşecek. Daha sonra heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı yapılacak. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun İstanbul’a geldi. İkili ve heyetlerarası gerçekleşecek görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.