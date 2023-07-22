Erdoğan, Körfez turunu tamamladı: Anında 'sıcak para' yok

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Küresel düzeyde, Arap dünyasının lider ülkesi Suudi Arabistan olarak kabul ediliyor. Son dönemde bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Çin, Hindistan, Türkiye ve ardından tüm Orta Asya ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan’da buluştu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, 800 milyar doları geçen yatırımların yanı sıra bu diplomasi atağını başlattığı, iddiasını bu şekilde ortaya koyduğu biliniyor.

ORTAK BİLDİRİ

Körfez bölgesi ülkelerine ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkeye sıcak para sağlanması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyaret tamamlandı. İlk ziyaretin gerçekleştirildiği Suudi Arabistan’da Türklerin süren inşaatlardan pay alması için çaba gösterildi. Somut olarak en çok öne çıkarılan ise Baykar’ın İHA ihracat anlaşması oldu.

İkinci durak Katar’dı. İki ülke arasında imzalanacak yeni bir anlaşma konusu bulunamadı mı bilinmez ama sadece diplomatik ilişkilerin 50. yılı nedeniyle ortak bildiri yayımlandı. Erdoğan, Katar’da konaklamadan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçti.

Ziyaret öncesinde 50 milyar dolarlık bir kaynak bulunacağı söyleniyordu. Emirlikler’de yapılan görüşmeler sonrasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı açıklandı.

MEVDUAT YATIRILDI

Türkiye’nin döviz kıtlığı yaşaması nedeniyle ziyaretten sıcak para getirilmesi beklentisi yoğunlaşmıştı. Ancak üç ülkede de yapılan temaslarda bu konuda net bir açıklama yapılmadı. AKP iktidarı döneminde Körfez bölgesinden Türkiye’ye gelen sıcak para miktarı 10 milyar dolar civarında. Bunun 5 milyar doları Suudi Arabistan’dan, 5 milyar doları da Emirlikler’den doğrudan Merkez Bankası’na mevduat olarak yatırılmış.

Emirliklerin bu ziyareti çok ciddiye aldıkları gözleniyor. Daha çok işbirliği yapılacak alanlara yoğunlaşılmış. Temasların ardından Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Emirliklerin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri açıklama yaptılar. Türkiye, imzalanan ve Eylül’de yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı ciddiye alıyor.

DEPREM TAHVİLLERİ

Anlaşmaların Emirliklerde yüksek beceri gerektiren 25 bin iş fırsatı, Türkiye’de ise 100 bin kişilik istihdam getirmesi bekleniyor. Bir de Emirlikler’in, çıkarılacak deprem tahvillerinden 8 milyar dolar alacağı, Türk ihracatçılara 3,5 milyar dolar destek sağlayacağı bilgisi dillendiriliyor. Ama netlik yok.

Emirlikler’e 2021 yılına göre yüzde 10 artışla 23 milyar dolarlık yabancı yatırım gelmiş. Dış kaynağa çok ihtiyacı olan Türkiye’ye ise Körfez ziyaretinde de “anında para girişi” sağlayamadı.