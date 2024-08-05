AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yas' açıklaması: Biz milletimizden izin aldık

Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:54

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuştu.

Erdoğan, "Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi güç boşluğu var, ahlak ve vicdan kaybıyla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik, "Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıt yok." dedi.

"Günümüzün Hitler'i Netanyahu'nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar, ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek." ifadesinde bulunan Erdoğan, "Kim ne derse desin, soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır." diyerek sözlerini sürdürdü.

Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFETE 'YAS' YANITI

Erdoğan, İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye için milli yas ilan edilmesine yönelik eleştiriler için '' "Bazı cibiliyeti bozuk olanlar İsmail Heniyye'ye gösterdiğimiz ilgiyi hazmedemedi. Biz sizden mi izin alıp da bunların kararını vercektik. Biz milletimizden izin aldık'' dedi.

INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Erdoğan konuşmasında Instagram'a erişim kısıtlaması ile ilgili yapılan görüşmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Rahatsızlığımızı pek çok kez dile getirdik. Diyalog hattı da kurmaya çalıştık. Ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.

Bizim hükümet olarak hiçbir zaman kimsenin hayat tarzıyla, işiyle, ifade özgürlüğüyle sorunumuz olmadı.

Hukuka uyduk, uyguladık. Asla sansürcülük yapmadık. Tutarsızlıkların içinde yer almadık.”