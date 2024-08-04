Devlet okulunda Hamas propagandası: Çocuklara Heniyye’nin konuşmasını izlettiler!

Bingöl’de olduğu iddia edilen bir devlet okulunda, İran’da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye’nin konuşması izletildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 20:19
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Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye, Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından öldürüldü. Hamas lideri için Türkiye’de 1 gün milli yas ilan edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Bingöl’de olduğu iddia edilen bir devlet okulunda Hamas propagandası yapıldığı görüldü.

Söz konusu videoda, Hamas lideri İsmail Haniyye'nin Hamas’ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşması izletildi.

Okulun, Bingöl’de bulunan Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu ve Gazi İlköğretim Okulu olduğu ileri sürülüyor. 


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