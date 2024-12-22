AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #muğla #helikopter #helikopter kazası

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