Son dakika... Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:47

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü.

İlk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

SİS DOLAYISIYLA HASTANEYE ÇARPTI

Dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı.

Bugün sabah saatlerinde Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: 2 PİLOT, 1 HEKİM, 1 PERSONEL…

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 2 pilot, 1 hekim 1 de personel olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUĞLA VALİSİ: 'YOĞUN SİS VAR, KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopter kazasının ardından bölgeye geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Sabah 10.06 sıralarında Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans helikopter, eğitim ve araştırma hastanemizin önünden kalkış esnasında hastanenin 4'üncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz, hepsi olay yerine intikal ediyorlar. Maalesef 4 vatandaşımız, 4 personelimiz vefat ediyor.

Vefat eden pilotlarımıza, doktorumuza ve personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İlk bilgilere göre buradan Antalya'ya gitmek üzere havalanıyor ama daha olay çok taze, araştırıyoruz. Hastane içerisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece hasar meydana gelmiş. Yoğun sis var, kaza nedeni araştırılıyor. Çünkü mesafe çok yakın, hastane önünden pistten kalkarken çarpıyor ve kaza meydana geliyor."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son olarak Sağlık Bakanlığı'ndan da kazaya ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.”

Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.



Şehitlerimize… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 22, 2024

SİYASİLERDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından X’ten bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla'da düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.